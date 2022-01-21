Петар Босанчіч і Владислав Клименко покинули Маріуполь, повідомляє прес-служба клубу. Контракти гравців були достроково розірвані.

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Обоє приєднались до Маріуполя на початку сезону 2021/22. Босанчіч, який перебрався на узбережжя Азовського моря з ініціативи Даріо Срни, провів лише 5 поєдинків. Клименко відіграв у 6 зустрічах та встиг відзначитись одним м'ячем.

Зауважимо, на зимову паузу маріупольці пішли на останній сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги. 25 січня команда вирушить на збір до Туреччини.

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