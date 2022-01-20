"Повернувся Євген Гальчук і вже долучився до тренувань. Повинен приїхати Олексій Биков. Поки що процес комплектування триває.

Маріуполь повернув захисника з Європи

Можливо, склад поповнять ще деякі наші колишні футболісти, які непогано зарекомендували себе раніше. Легіонери? Не будемо забігати наперед, з кількома гравцями перемови ще тривають. Коли ми дійдемо згоди, то відразу про це повідомимо", – цитує Маркевича прес-служба азовців.

На зимову паузу Маріуполь пішов на останній сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги. 25 січня команда вирушить на збір до Туреччини.

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