Маріуполь попрощався з Білим

Максим Білий більше не захищатиме кольори Маріуполя.

Маріуполь припинив співпрацю з Максимом Білим, повідомляє офіційний сайт клубу.

Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами на зборі в Туреччині

Про причини розриву угоди не повідомляється. Клуб подякував захиснику за роботу.

Нагадаємо, Білий став гравцем Маріуполя влітку 2017-го. За цей час 28-річний гравець провів 27 матчів, та встиг відзначитись одним голом.

Після 18-ти турів чемпіонату України Маріуполь посідає 7-му сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очки.

Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка