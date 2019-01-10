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Маріуполь попрощався з Білим

13:25 248 Читать на русском
Маріуполь попрощався з Білим
Максим Білий / Фото ФК Маріуполь

Максим Білий більше не захищатиме кольори Маріуполя.

Маріуполь припинив співпрацю з Максимом Білим, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Про причини розриву угоди не повідомляється. Клуб подякував захиснику за роботу.

Нагадаємо, Білий став гравцем Маріуполя влітку 2017-го. За цей час 28-річний гравець провів 27 матчів, та встиг відзначитись одним голом.

Після 18-ти турів чемпіонату України Маріуполь посідає 7-му сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очки.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Максим Білий Максим Білий Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь
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