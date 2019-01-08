Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами на зборі в Туреччині

Іспанія — 14:05 1265
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Моурінью погодився повернутися в Реал – Перес повинен виконати дві умови португальця
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Динамо проявляє інтерес до аргентинського форварда Мієреса, який виступає в чемпіонаті ХорватіїУкраїна — 11:24 1005
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Барселона та Неймар розробляють план повернення бразильця – скаут клубу провів переговори з оточенням гравцяІспанія — 10:06 892
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Циганков – одна з головних цілей Мончі, – журналіст Gazetta dello SportІталія — 00:16 3170
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Кубок Англії: Ліверпуль поступився Вулверхемптону та вилетів з турніруАнглія — 7 січ 3559
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