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Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами на зборі в Туреччині

13:26 98 Читать на русском
Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами на зборі в Туреччині
Маріуполь – Шахтар – 0:3 / ФК Маріуполь

Маріуполь під час зимового збору в Туреччині зіграє проти Газ-Метана, Сепсі та Тренчіном.

Маріуполь на своєму офіційному сайті оголосив імена своїх спаринг-партнерів на зборі в Туреччині.

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"Чайки" зіграють проти Сепсі (20 січня), Газ-Метаном (24 січня) та Тренчіном (28 січня).

Футболісти Маріуполя виходять з відпустки 9 січня, а перший збір розпочинається 15 січня.

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Теги
Газ-Метан Газ-Метан Тренчін Тренчін Сепсі Сепсі Маріуполь Маріуполь
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