Маріуполь визначився зі спаринг-партнерами на зборі в Туреччині

Маріуполь під час зимового збору в Туреччині зіграє проти Газ-Метана, Сепсі та Тренчіном.

Маріуполь на своєму офіційному сайті оголосив імена своїх спаринг-партнерів на зборі в Туреччині.

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"Чайки" зіграють проти Сепсі (20 січня), Газ-Метаном (24 січня) та Тренчіном (28 січня).

Футболісти Маріуполя виходять з відпустки 9 січня, а перший збір розпочинається 15 січня.

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