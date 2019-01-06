Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився трансферними інсайдами в донецькому клубі.
"Антоніо молодий хлопець, за яким Шахтар деякий час спостерігав. У нас політика клубу: запрошувати молодь. Це гравець, який буде виступати в нашій команді.
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Тьягу Данташ з Бенфіки? Не зараз – точно.
Кайо Фернандес – дуже цікавий гравець, він підійшов би нашому ігровому стилю. Так, я можу сказати, що ми зацікавлені в ньому.
Єдиним гравцем, якого Шахтар намагався запросити з Португалії, був Даніель Поденсе, коли він виступав за Спортінг", – цитує Фонсеку Record.
Про деталі контракту Антоніо із Шахтарем не повідомляється. За попередньою інформацією, угода укладена на 5 років.
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