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Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка

18:24 1362 Читать на русском
Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка
Новачок Шахтаря Маркос Антоніо / Фото з соцмереж

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився трансферними інсайдами в донецькому клубі.

"Антоніо молодий хлопець, за яким Шахтар деякий час спостерігав. У нас політика клубу: запрошувати молодь. Це гравець, який буде виступати в нашій команді.

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Кайо Фернандес – дуже цікавий гравець, він підійшов би нашому ігровому стилю. Так, я можу сказати, що ми зацікавлені в ньому.

Єдиним гравцем, якого Шахтар намагався запросити з Португалії, був Даніель Поденсе, коли він виступав за Спортінг", – цитує Фонсеку Record.

Про деталі контракту Антоніо із Шахтарем не повідомляється. За попередньою інформацією, угода укладена на 5 років.

Маркос Антоніо: що відомо про потенційного новачка Шахтаря

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