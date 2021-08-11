Металіст підписав півзахисника з УПЛ та анонсував приїзд найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії
Харківський клуб не втомлюється працювати на трансферному ринку цього літа.
Сергій Горбунов став гравцем Металіста, повідомляє офіційний сайт клубу. Попереднім колективом півзахисника був Маріуполь, за який він виступав з 2016-го. У нинішньому сезоні Горбунов вже зіграв у трьох матчах.
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Також прес-служба харків'ян анонсувала приїзд форварда Матеуса Пейшоту, про трансфер якого було оголошено раніше. Літак із наразі найкращим бомбардиром чемпіонату Бразилії має приземлитись в аеропорту Харкова вже завтра, 12 серпня.
До слова, Металіст після 3-х турів Першої ліги очолює турнірну таблиці з максимумом очок.
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