Харківський клуб не втомлюється працювати на трансферному ринку цього літа.

Сергій Горбунов став гравцем Металіста, повідомляє офіційний сайт клубу. Попереднім колективом півзахисника був Маріуполь, за який він виступав з 2016-го. У нинішньому сезоні Горбунов вже зіграв у трьох матчах.

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Також прес-служба харків'ян анонсувала приїзд форварда Матеуса Пейшоту, про трансфер якого було оголошено раніше. Літак із наразі найкращим бомбардиром чемпіонату Бразилії має приземлитись в аеропорту Харкова вже завтра, 12 серпня.

До слова, Металіст після 3-х турів Першої ліги очолює турнірну таблиці з максимумом очок.

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