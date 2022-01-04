Маріуполь назвав перших спаринг-партнерів на зимових зборах
Азовці визначилися з двома командами, з якими проведуть контрольні матчі на зборах у Туреччині.
Маріуполь вирушить на навчально-тренувальний збір до Анталії 25 січня, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У Туреччині підопічні Остапа Маркевича проведуть низку спарингів. Наразі вже відомі два суперники.
29 січня відбудеться товариський матч проти Вождоваца, який посідає 6-те місце у чемпіонаті Сербії, а на 2 лютого заплановано спаринг з командою Широки Брієг (5-й рядок у першості Боснії та Герцеговини). З іншими потенційними суперниками наразі йдуть перемовини.
Нагадаємо, на зимову паузу Маріуполь пішов у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі лише 8 очок.
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