Азовці визначилися з двома командами, з якими проведуть контрольні матчі на зборах у Туреччині.

Маріуполь вирушить на навчально-тренувальний збір до Анталії 25 січня, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У Туреччині підопічні Остапа Маркевича проведуть низку спарингів. Наразі вже відомі два суперники.

29 січня відбудеться товариський матч проти Вождоваца, який посідає 6-те місце у чемпіонаті Сербії, а на 2 лютого заплановано спаринг з командою Широки Брієг (5-й рядок у першості Боснії та Герцеговини). З іншими потенційними суперниками наразі йдуть перемовини.

Нагадаємо, на зимову паузу Маріуполь пішов у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі лише 8 очок.

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