Мариуполь назвал первых спарринг-партнеров на зимних сборах
Азовцы определились с двумя командами, с которыми проведут контрольные матчи на сборах в Турции.
Мариуполь отправится на учебно-тренировочный сбор в Анталию 25 января, сообщает официальный сайт клуба.
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В Турции подопечные Остапа Маркевича проведут ряд спаррингов. Сейчас уже известны два соперника.
29 января состоится товарищеский матч против Вождоваца, который занимает 6-е место в чемпионате Сербии, а на 2 февраля запланирован спарринг с командой Широки Бриег (5-я строчка в первенстве Боснии и Герцеговины). С другими потенциальными соперниками идут переговоры.
Напомним, на зимнюю паузу Мариуполь ушел в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе всего 8 очков.
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