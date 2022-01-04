Азовцы определились с двумя командами, с которыми проведут контрольные матчи на сборах в Турции.

Мариуполь отправится на учебно-тренировочный сбор в Анталию 25 января, сообщает официальный сайт клуба.

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В Турции подопечные Остапа Маркевича проведут ряд спаррингов. Сейчас уже известны два соперника.

29 января состоится товарищеский матч против Вождоваца, который занимает 6-е место в чемпионате Сербии, а на 2 февраля запланирован спарринг с командой Широки Бриег (5-я строчка в первенстве Боснии и Герцеговины). С другими потенциальными соперниками идут переговоры.

Напомним, на зимнюю паузу Мариуполь ушел в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе всего 8 очков.

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