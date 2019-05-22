Маріуполь – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Маріуполь в рамках 30-го туру УПЛ приймає Олександрію. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Маріуполь веде боротьбу за четверте місце, йдучи очко в очко із Зорею, однак луганці перебувають вище через кращу різницю м'ячів. Осічка в такій ситуації недопустима, тому з Олександрією потрібно грати виключно на перемогу; втім, те ж саме потрібно і "жовто-чорним", адже в разі поразки вони підпустять конкурентів на небезпечні шість залікових балів. Поки що ситуація вигляда контрольованою, однак після даної зустрічі все може змінитися.

"Родзинки"

– Маріупольці в домашніх зустрічах з олександрійцями ще не потерпали поразок (3 перемоги, 2 нічиї), при цьому забиваючи голи суперникам в кожному матчі.

– Азовці з 24 вересня 2017 року у Прем'єр-лізі більше одного гола за матч Олександрії не забивають

Олександрія цілком могла розпочинати цей поєдинок у статусі бронзового призера УПЛ, якби замість ефектної перемоги над напівмертвими бразильцями Львова не сталася ганебна поразка з жахливою грою. Володимир Шаран назвав її найгіршою у цьому сезоні та попросив вибачення у вболівальників, але трьох очок ці слова вже не повернуть. Маріуполь же після двох перемог над прямими конкурентами цілком прогнозовано програв на виїзді Динамо – хоча зробив це гідно. Наприкінці зустрічі Федорчук відквитав один гол, а потім азовці влаштували непоганий за якістю штурм воріт Бойка. Не пощастило, але підопічні Бабича показали, що вони на ходу.

Бабич: Якщо вийдемо у Лігу Європи, будемо грати в Одесі

Кадрова ситуація

Під питанням: Цуріков, Ковалець, Шендрік (Олександрія)

Дискваліфіковані: Бабогло (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олександрія

Маріуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворський, Биков, Демірі – Ігнатенко, Федорчук – Зубков, Мишньов, Вакула – Борячук

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бухал, Шендрик, Стецьков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Шастал, Задерака – Сітало

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обом командам вкрай потрібні очки і обидві виглядають непогано – ну, якщо викреслити з пам'яті провал олександрійців зі Львовом. Протягом сезону суперники обмінялися домашніми перемогами та нічиєю, при цьому лише раз забивши більше двох голів за матч. Саме тому сьогодні також можна прогнозувати нервову нічию.