Мариуполь – Александрия: анонс матча УПЛ

Мариуполь в рамках 30-го тура УПЛ принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Мариуполь ведёт борьбу за четвёртое место, идя очко в очко с Зарей, однако луганчане находятся выше из-за лучшей разницы мячей. Осечка в такой ситуации недопустима, поэтому с Александрией нужно играть исключительно на победу; впрочем, то же самое нужно и "жёлто-чёрным", ведь в случае поражения они подпустят конкурентов на опасные шесть зачётных баллов. Пока что ситуация выглядит контролируемой, однако после данной встречи всё может измениться.

"Изюминки"

– Мариупольцы в домашних встречах с александрийцами ещё не терпели поражений (3 победы, 2 ничьи), при этом забивая голы соперникам в каждом матче.

– Азовцы с 24 сентября 2017 в Премьер-лиге больше одного гола за матч Александрии не забивают

А ведь Александрия вполне могла начинать этот поединок в статусе бронзового призера УПЛ, если бы вместо эффектной победы над полумёртвыми бразильцами Львова не произошло позорное поражение по ужасной игре. Владимир Шаран назвал её худшей в этом сезоне и попросил прощения у болельщиков, но три очка эти слова уже не вернут. Мариуполь же после двух побед над прямыми конкурентами вполне прогнозируемо проиграл на выезде Динамо – хотя сделал это достойно. В конце встречи Федорчук отыграл один гол, а затем азовцы устроили неплохой по качеству штурм ворот Бойко. Не повезло, но подопечные Бабича показали, что они на ходу.

Бабич: Если выйдем в Лигу Европы, будем играть в Одессе

Кадровая ситуация

Под вопросом: Цуриков, Ковалец, Шендрик (Александрия)

Дисквалифицированы: Бабогло (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Александрия

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Быков, Демири – Игнатенко, Федорчук – Зубков, Мишнёв, Вакула – Борячук

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Шендрик, Стецков – Банада, Запорожан – Лучкевич, Шастал, Задерака – Ситало

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обеим командам очень нужны очки и обе выглядят неплохо – ну, если вычеркнуть из памяти провал александрийцев со Львовом. В течение сезона соперники обменялись домашними победами и ничьёй, при этом лишь раз забив более двух голов за матч. Именно поэтому сегодня можно прогнозировать нервную ничью.