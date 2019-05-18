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Бабич: Якщо вийдемо у Лігу Європи, будемо грати в Одесі

18 травня 23:52 252 Читать на русском
Бабич: Якщо вийдемо у Лігу Європи, будемо грати в Одесі
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився своїми думками щодо потенційного виходу команди до Ліги Європи.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"Ми плануємо підсилення, розуміємо, що нам потрібно підсилення, якщо ми хочемо рівноцінно виступати в кваліфікації Ліги Європи і чемпіонаті. Ми не хочемо допускати таких помилок, як минулого сезону.

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Повинна бути глибина складу. Якісного складу. Ми працюємо над цим. Але зараз важливо зрозуміти, хто у нас залишиться, а хто – ні. Після цього будемо шукати футболістів для підсилення тих чи інших позицій.

У Маріуполі заборонили проводити матчі. У нас був запасний варіант – Одеса. Дай Бог, виконаємо завдання, будемо грати в Одесі", – цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя.

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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь Динамо - Маріуполь Олександр Бабич Олександр Бабич
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