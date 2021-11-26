Матч між Маріуполем і Львовом відкривав новий чемпіонат. Він же відкриє і друге коло. Влітку ці колективи вважалися претендентами на Лігу конференцій, однак наступні 4 місяці стали надзвичайно важкими – і "містяни", і азовці боролися за виживання. Досі це завдання залишається для них актуальним. Підопічні Остапа Маркевича взагалі йдуть на останній позиції в турнірній таблиці УПЛ, а команда Олега Дулуба розташувалася прямо над четвіркою аутсайдерів. Сьогоднішніх суперників розділяють 6 очок, тож поєдинок має надзвичайно важливе значення.

Маркевич назвав два фактори, які змусили його залишитись у Маріуполі – наставник азовців раніше намагався покинути клуб

Львів'яни набрали непоганий хід, розписавши нічию з Чорноморцем, прорвавшись у чвертьфінал Кубка й заслужено перегравши Колос та Зорю. За останній місяць вони поступилися тільки Десні, але чернігівцям відверто пощастило з двома влучними лонгшотами. Загалом, "містяни" у таблиці очікуваних очок йдуть аж на п'ятій позиції, а робота в обороні у команди стала значно кращою. Словом, суперник у азовців серйозний.

Маріуполь перед міжнародною паузою зумів перервати 6-матчеву серію поразок, однак одразу після поновлення чемпіонату підопічні Остапа Маркевича зазнали розгрому від Ворскли (1:5). Колектив непогано виглядає в атаці, але оборона шкутильгає на обидві ноги – а тут ще Мампассі збираються продати в Локомотив. До цих проблем додається загальна нестабільність молодого колективу. Як наслідок, прямо зараз маріупольці є одними з основних претендентів на виліт.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулаков (під питанням), Чоботенко – Брікнер (під питанням)

Дискваліфіковані: Очеретько, Петерман – Романчук

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Львів

Маріуполь: Ільющенков – Зозуля, Махмутович, Лека – Бусько, Довгий, Політило, Якимець – Семенів, Нич, Ернест

Львів: Турбаєвський – Меліченко, Мампассі, Босанчіч, Стасюк – Чех, Шостак – Кащук, Мишньов, Топалов – В'юнник

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Маріуполь вдома повинен дати бій, адже поєдинок має надзвичайно важливе значення. Навіть від зони перехідних матчів азовці відстають на 3-4 очки, а в цьому турі конкуренти можуть збільшити дистанцію – не кажучи вже про Львів. "Містянам", однак, теж не можна оступатись, адже відрив від аутсайдерів становить всього два залікових бали.

Голи в цій зустрічі точно будуть. Цілком вірогідною є і нічия, але ми ризикнемо поставити на перемогу Львова. "Містяни" зараз виглядають переконливіше, стабільніше й організованіше.

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