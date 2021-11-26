Матч между Мариуполем и Львовом открывал новый чемпионат. Он откроет и второй круг. Летом эти коллективы считались претендентами на Лигу конференций, однако следующие 4 месяца стали очень тяжелыми – и "горожане", и азовцы боролись за выживание. До сих пор эта задача остается для них актуальной. Подопечные Остапа Маркевича вообще идут на последней позиции в турнирной таблице УПЛ, а команда Олега Дулуба расположилась прямо над четверкой аутсайдеров. Сегодняшних соперников разделяют 6 очков, так что поединок имеет чрезвычайно важное значение.

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Львовяне набрали неплохой ход, расписав ничью с Черноморцем, прорвавшись в четвертьфинал Кубка и заслуженно обыграв Колос и Зорю. За последний месяц они уступили только Десне, но черниговцам откровенно повезло с двумя меткими лонгшотами. В общем, "горожане" в таблице ожидаемых очков идут на пятой позиции, а работа в обороне у команды стала значительно лучше. Словом, соперник у азовцев серьезный.

Мариуполь перед международной паузой сумел прервать 6-матчевую серию поражений, однако сразу после возобновления чемпионата подопечные Остапа Маркевича потерпели разгром от Ворсклы (1:5). Коллектив неплохо смотрится в атаке, но оборона хромает на обе ноги – а тут еще Мампасси собираются продать в Локомотив. К этим проблемам прилагается всеобщая нестабильность молодого коллектива. Как следствие, прямо сейчас мариупольцы являются одними из основных претендентов на вылет.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулаков (под вопросом), Чоботенко – Брикнер (под вопросом)

Дисквалифицированы: Очеретько, Петерман – Романчук

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Львов

Мариуполь: Ильющенков – Зозуля, Махмутович, Лека – Бусько, Довгий, Политыло, Якимец – Семенив, Ныч, Эрнест

Львов: Турбаевский – Меличенко, Мампасси, Босанчич, Стасюк – Чех, Шостак – Кащук, Мышнев, Топалов – Вьюнник

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Мариуполь дома должен дать бой, ведь поединок имеет очень важное значение. Даже от зоны переходных матчей азовцы отстают на 3-4 очка, а в этом туре конкуренты могут увеличить дистанцию – не говоря уже о Львове. "Горожанам", однако, тоже нельзя оступаться, ведь отрыв от аутсайдеров составляет всего два зачетных балла.

Голы в этой встрече точно будут. Вполне вероятна и ничья, но мы рискнем поставить на победу Львова. Он сейчас выглядят убедительнее, стабильнее и организованнее.

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