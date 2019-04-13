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Маріуполь – Динамо: Бабич назвав причину поразки своєї команди

17:10 406 Читать на русском
Маріуполь – Динамо: Бабич назвав причину поразки своєї команди
Олександр Бабич / ФК Маріуполь

Наставник Маріуполя Олександр Бабич прокоментував мінімальну поразку від Динамо в матчі 24-го туру УПЛ.

 
Віктор Циганков 74’
74’ Віктор Циганков

"За рахунку 0:0 були хороші моменти у Борячука, Вакули. Щоб грати вдало такі матчі, треба свої моменти реалізовувати. Я вважаю, що гра була рівною, і тактично ми правильно все робили.

Маріуполь – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У таких матчах гра йде до гола. Коли хтось забиває, одна команда відкривається, інша закривається. Треба було реалізувати свої моменти.

У Динамо було багато молоді? Це не наші проблеми. Рівні команди грали. Були хороші моменти як у нас, так і у суперника. Треба було забивати. Але я хлопцям подякував. Боротьба за Лігу Європи триває", – цитує Бабича Динамоманія з посиланням на ТК "Футбол 1".

Динамо дотиснуло Маріуполь і продовжило серію перемог до 8-и матчів УПЛ

Теги
Маріуполь Маріуполь Маріуполь - Динамо Олександр Бабич Олександр Бабич
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