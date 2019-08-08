Маріуполь – АЗ: післяматчева прес-конференція Олександра Бабича

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич прокоментував нічию з АЗ (0:0) у першому матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Європи.

"АЗ не здивував, ми знали, що команда працює добре в позиційній атаці. Нам було потрібно наситити центр поля. Ми впоралися зі своїм завданням, за винятком ударів з середньої дистанції.

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З урахуванням кадрових проблем – відпрацювали на відмінно. Як кажуть, матч починається після 65-ї хвилини. У цей відрізок зустрічі ми почали контролювати м'яч, проводити атаки. Суперник був неготовий до гри, в якій ми контролюємо м'яч.

Після першої зустрічі шанси на прохід 50 на 50. У матчі-відповіді ні у кого не буде переваги. Шанси пройти далі хороші, за них потрібно битися.

Яворський може вийти в матчі-відповіді, щодо Фоміна є сумніви. Будемо думати, кого випускати.

Маріуполь – АЗ – 0:0 – відеоогляд матчу

Треба було закрити позицію нападника, Тищенко виконав роботу без м'яча, але не був таким агресивним, яким міг бути Фомін. Але захист АЗ напружував, допомагав своїм півзахисникам", – сказав Бабич каналу Футбол 1.