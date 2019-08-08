Маріуполь – АЗ – 0:0 – відеоогляд матчу

Маріуполь втримав нічию з АЗ у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Дивіться відеоогляд матчу Маріуполь – АЗ на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – АЗ на "Футбол 24", розпочався о 20:00 за київським часом. Команда Олександра Бабича офіційно стартувала у єврокубках, тоді як АЗ вже пройшов одного суперника.

Маріуполь дивом не програв АЗ матч кваліфікації Ліги Європи – Худжамов як супергерой

Гості володіли суттєвою перевагою протягом всієї гри та неодноразово могли відкрити рахунок як в першому, так і в другому таймі. Втім, феноменальний матч провів голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов, який здійснив одразу 7 сейвів (його опонент – лише один). Тому 0:0 – підсумок першої частини дуелі.

Матч-відповідь пройде 15 серпня.