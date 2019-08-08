Мариуполь – АЗ: послематчевая пресс-конференция Александра Бабича

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал ничью с АЗ (0:0) в первом матче 3 раунда квалификации Лиги Европы.

"АЗ не удивил, мы знали, что команда работает хорошо в позиционной атаке. Нам было нужно насытить центр поля. Мы справились со своей задачей, за исключением ударов со средней дистанции.

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С учетом кадровых проблем – отработали на отлично. Как говорят, матч начинается после 65-й минуты. В этот отрезок встречи мы начали контролировать мяч, проводить атаки. Соперник был неготов к игре, в которой мы контролируем мяч.

После первой встречи шансы на проход 50 на 50. В ответном матче – ни у кого не будет преимущества. Шансы пройти дальше хорошие, за них нужно драться.

Яворский может выйти в ответном матче, по Фомину есть сомнения. Будем думать, кого выпускать.

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Надо было закрыть позицию нападающего, Тищенко выполнил работу без мяча, но не был таким агрессивным, каким мог быть Фомин. Но защиту АЗ напрягал, помогал своим полузащитникам", – сказал Бабич каналу Футбол 1.