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Марадона записав відеозвернення Мертенсу – легенда побажав Скудетто для Наполі

15 червня 23:42 51 Читать на русском
Марадона записав відеозвернення Мертенсу – легенда побажав Скудетто для Наполі
Дієго Марадона / Фото A Bola

Дієго Марадона привітав Дріса Мертенса з титулом найкращого бомбардира Наполі.

"Привіт, мій друже Дріс! Я пишаюся, що саме ти побив мій рекорд. Ось чому Наполі стає сильнішим з кожним днем.

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Я б хотів, щоб у нас була команда, що перевершить ту, в якій грав я, щоб ми могли виграти ще одне Скудетто для жителів Неаполя", – сказав легенда у зверненні.

Нагадаємо, Мертенс відзначився голом у воротах Інтера (1:1) в рамках півфіналу Кубка Італії, цей м'яч став для бельгійця 122-м у футболці Наполі, що є абсолютним рекордом клубу. Він випередив Марека Гамшіка, який мав 121 забитий м'яч. Третім в списку бомбардирів "блакитних" залишається Дієго Марадона.

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Теги
Наполі Наполі Відеоновини Дріс Мертенс Дріс Мертенс Італія Дієго Марадона Дієго Марадона
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