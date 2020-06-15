Марадона записав відеозвернення Мертенсу – легенда побажав Скудетто для Наполі

Дієго Марадона привітав Дріса Мертенса з титулом найкращого бомбардира Наполі.

"Привіт, мій друже Дріс! Я пишаюся, що саме ти побив мій рекорд. Ось чому Наполі стає сильнішим з кожним днем.

Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі – позаду Марадона та ще одна легенда

Я б хотів, щоб у нас була команда, що перевершить ту, в якій грав я, щоб ми могли виграти ще одне Скудетто для жителів Неаполя", – сказав легенда у зверненні.

Нагадаємо, Мертенс відзначився голом у воротах Інтера (1:1) в рамках півфіналу Кубка Італії, цей м'яч став для бельгійця 122-м у футболці Наполі, що є абсолютним рекордом клубу. Він випередив Марека Гамшіка, який мав 121 забитий м'яч. Третім в списку бомбардирів "блакитних" залишається Дієго Марадона.

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