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Марадона записал видеообращение Мертенсу – легенда пожелал Скудетто для Наполи

15 июня 23:42 9 Читати українською
Марадона записал видеообращение Мертенсу – легенда пожелал Скудетто для Наполи
Диего Марадона / Фото A Bola

Диего Марадона поздравил Дриса Мертенса с титулом лучшего бомбардира Наполи.

"Привет, мой друг Дрис Я горжусь, что именно ты побил мой рекорд. Вот почему Наполи становится сильнее с каждым днем.

Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи – позади Марадона и еще одна легенда

Я бы хотел, чтобы у нас была команда, которая превзойдет ту, в которой играл я, чтобы мы могли выиграть еще одно Скудетто для жителей Неаполя", – сказал легенда в обращении.

Напомним, Мертенс отметился голом в воротах Интера (1:1) в рамках полуфинала Кубка Италии, этот мяч стал для бельгийца 122-м в футболке Наполи, что является абсолютным рекордом клуба. Он опередил Гамшика, который имел 121 забитый мяч. Третьим в списке бомбардиров "голубых" остается Диего Марадона.

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Наполи Наполи Видеоновости Дрис Мертенс Дрис Мертенс Италия Диего Марадона Диего Марадона
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