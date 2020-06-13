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Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі – позаду Марадона та ще одна легенда

23:16 85 Читать на русском
Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі – позаду Марадона та ще одна легенда
Дріс Мертенс / Reuters

Нападник Наполі Дріс Мертенс відзначився у воротах Інтера в матчі-відповіді Кубка Італії та записав своє ім'я в історії неаполітанського клубу.

Гол Мертенса у ворота Інтера став 122-м у кар'єрі бельгійця в Неаполі, інформує Goal.

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Таким чином, Дріс став найкращим бомбардиром в історії клубу – він випередив Марека Гамшіка, який мав 121 забитий м'яч. Третім в списку бомбардирів "блакитних" залишається легендарний Дієго Марадона.

Зазначимо, що Мертенс приєднався до Наполі в липні 2013 року, загалом провівши 309 матчів за неаполітанський клуб.

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Теги
Марек Гамшік Марек Гамшік Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Італія Дієго Марадона Дієго Марадона
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