Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі – позаду Марадона та ще одна легенда

Нападник Наполі Дріс Мертенс відзначився у воротах Інтера в матчі-відповіді Кубка Італії та записав своє ім'я в історії неаполітанського клубу.

Гол Мертенса у ворота Інтера став 122-м у кар'єрі бельгійця в Неаполі, інформує Goal.

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Таким чином, Дріс став найкращим бомбардиром в історії клубу – він випередив Марека Гамшіка, який мав 121 забитий м'яч. Третім в списку бомбардирів "блакитних" залишається легендарний Дієго Марадона.

Зазначимо, що Мертенс приєднався до Наполі в липні 2013 року, загалом провівши 309 матчів за неаполітанський клуб.

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Dries Mertens becomes Napoli's all-time top goalscorer pic.twitter.com/WklkXX40sq — Goal (@goal) June 13, 2020