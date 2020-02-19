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Марадона вляпався у черговий скандал – легенді передали невідомий порошок під час матчу

13:52 263 Читать на русском
Марадона вляпався у черговий скандал – легенді передали невідомий порошок під час матчу
Дієго Марадона / Фото з відкритих джерел

Легендарний аргентинець Дієго Марадона знову опинився в центрі скандалу.

Головний тренер аргентинського клубу Хімнасія Ла-Плата Дієго Марадона потрапив у неоднозначну ситуацію під час матчу 20-го туру чемпіонату Аргентини проти команди Росаріо Сентраль.

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Під час гри помічник 59-річного фахівця приніс йому пакетик з невідомою речовиною. Одразу після цього двоє асистентів Марадони зробили все, аби їхній бос не потрапив до телекамер в момент передачі йому речовини, майстерно закривши собою дона Дієго.

Нагадаємо, Марадона почав вживати наркотики, ще будучи футболістом. Не відмовився від згубної звички легендарний аргентинець і після завершення кар'єри.

Хімнасія Ла-Плата у чеміонаті Аргентини посідає 22 сходинку турнірної таблиці і набрала 17 очок.

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