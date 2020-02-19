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Марадона вляпался в очередной скандал – легенде передали неизвестный порошок во время матча

13:52 64 Читати українською
Марадона вляпался в очередной скандал – легенде передали неизвестный порошок во время матча
Диего Марадона / Фото из открытых источников

Легендарный аргентинец Диего Марадона вновь оказался в центре скандала.

Главный тренер аргентинского клуба Химнасия Ла-Плата Диего Марадона попал в неоднозначную ситуацию во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины против команды Росарио Сентраль.

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Во время игры помощник 59-летнего специалиста принес ему пакетик с неизвестным веществом. Сразу после этого двое ассистентов Марадоны сделали все, чтобы их босс не попал в телекамеры в момент передачи ему вещества, искусно закрыв собой дона Диего.

Напомним, Марадона начал употреблять наркотики, еще будучи футболистом. Не отказался от пагубной привычки легендарный аргентинец и после завершения карьеры.

Химнасия Ла-Плата в чемпионата Аргентины занимает 22 строчку турнирной таблицы и набрала 17 очков.

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футбольные курьёзы Видеоновости Диего Марадона Диего Марадона Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата Мир
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