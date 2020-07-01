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Марадона сенсаційно може очолити збірну Іспанії – є нюанс

1 липня 13:20 - Читать на русском
Марадона сенсаційно може очолити збірну Іспанії – є нюанс
Дієго Марадона / Cordon Press

Легендарний Дієго Марадона, який очолює аргентинську Хімнасію, має шанси повернутись до роботи із топовими збірними.

Марадона може стати головним тренером збірної Іспанії, якщо місцеву федерацію очолить Антоніо Торрес, стверджує видання Cuatro.

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За словами Торреса, він вже досяг домовленості з представниками Марадони. У разі призначення аргентинця перед збірною Іспанії буде стояти завдання виходу в фінал ЧС-2022.

Додамо, що на початку червня Марадона продовжив контракт з Хімнасією до кінця 2021 року. До слова, нині наставником збірної Іспанії є Луїс Енріке.

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Теги
Іспанія Іспанія Іспанія Дієго Дієго Марадона
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