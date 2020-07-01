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Марадона сенсационно может возглавить сборную Испании – есть нюанс

1 июля 13:23 - Читати українською
Марадона сенсационно может возглавить сборную Испании – есть нюанс
Диего Марадона / Cordon Press

Легендарный Диего Марадона, возглавляющий аргентинскую Химнасию, имеет шансы вернуться к работе с топовыми сборными.

Марадона может стать главным тренером сборной Испании, если местную федерацию возглавит Антонио Торрес, утверждает издание Cuatro.

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По словам Торреса, он уже достиг устной договоренности с представителями Марадоны. В случае назначения аргентинца перед сборной Испании будет стоять задача выхода в финал ЧМ-2022.

Добавим, что в начале июня Марадона продлил контракт с Химнасия до конца 2021 года. К слову, сейчас тренером сборной Испании сейчас является Луис Энрике.

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Теги
Испания Испания Испания Диего Диего Марадона
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