Марадона повністю оголив зад під час танцю – курйозне відео

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона відзначився черговою дивною витівкою.

У Мережі набуває популярності відео, на якому Дієго танцює в компанії друзів. У якийсь момент Марадона вирішує зробити його більш відвертим і стягує з себе труси, оголюючи сідниці, чим дивує присутніх поруч людей.

Марадона офіційно продовжив контракт з Хімнасією

До слова, Марадона наразі очолює аргентинську Хімнасію. До неї 59-річний фахівець працював у мексиканському Дорадосі, Васлуї та Аль-Фуджайрі з ОАЕ, а також очолював збірну Аргентини.

Під час кар'єри футболіста Дієго захищав кольори Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселони, Наполі, Севільї та Ньюеллс Олд Бойз.

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