Марадона привітав Динамо Брест з історичним чемпіонством

Легендарний аргентинець Дієго Марадона не забув відзначити перемогу брестського Динамо у чемпіонаті Білорусі.

Минулого року зірковий чемпіон світу упродовж кількох місяців займав посаду голови правління у клубі Мілевського, Нойка і Хобленка.

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"Я дуже радий привітати гравців, уболівальників, менеджерів і тренерський штаб Динамо з сьогоднішнім чемпіонством в білоруській лізі. Мої вітання!" – написав Марадона у своєму Instagram.

Нагадаємо, у 29-му турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест обіграло Вітебськ (1:0) і здобуло перше "золото" у своїй історії. Переможний гол в активі українського форварда Олексія Хобленка.

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