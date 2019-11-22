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Марадона повернувся в Хімнасію через два дні після звільнення

10:49 181 Читать на русском
Марадона повернувся в Хімнасію через два дні після звільнення
Дієго Марадона / Marca

Легендарний аргентинець Дієго Марадона повернувся на посаду головного тренера Хімнасії з Ла-Плати.

59-річний фахівець 19 листопада покинув команду, його відставку прийняв і підтвердив президент Хімнасії Габріель Пеллегріно. Але вже сьогодні аргентинське видання Ole повідомило, що Марадона продовжить роботу з командою.

Марадона спостерігав за матчем своєї команди, сидячи на троні

Після того як стало відомо про відставку Марадони, футболісти вмовляли його залишитися. Група вболівальників Хімнасії прийшла до офісу клубу, щоб підтримати тренера.

Зазначимо, що Марадона очолив Хімнасію у вересні цього року. Наразі команда посідає 22-ге місце в аргентинській Суперлізі, а під керівництвом Марадони здобула 3 перемоги та 5 матчів програла.

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Хімнасія Ла-Плата Хімнасія Ла-Плата Світ Дієго Марадона Дієго Марадона
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