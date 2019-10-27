Мане зізнався, в якому клубі хотів би завершити кар’єру

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане поділився враженнями від виступу за Ліверпуль і розказав, де хотів би повісити бутси на цвях.

"Я пограв у різних клубах, але Ліверпуль унікальний. Це немов сім'я. Атмосфера завжди чудова. Це природно, адже ми разом вже 4 роки і знаємо одне одного. Також ми проводимо час разом і за межами стадіону. Це важливо для морального стану.

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Я дуже щасливий бути частиною цього великого клубу, насолоджуюсь часом тут. Хочу залишитися у Ліверпулі до кінця кар'єри", – сказав Мане в інтерв’ю виданню Tv2.no.

Нагадаємо, Мане перейшов до мерсисайдців у 2016 році. До того він виступав за Саугтгемптон (2014–2016 рр.) та Зальцбург (2012–2014 рр.). А розпочав свою футбольну кар’єру Садьйо у французькому клубі Мец в 2010 році.

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