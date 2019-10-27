Мане признался, в каком клубе хотел бы завершить карьеру

Форвард Ливерпуля Садьйо Мане поделился впечатлениями от выступления за Ливерпуль и рассказал, где хотел бы повесить бутсы на гвоздь.

"Я поиграл в разных клубах, но Ливерпуль уникален. Это словно семья. Атмосфера всегда великолепна. Это естественно, ведь мы вместе уже 4 года и знаем друг друга. Также мы проводим время вместе и за пределами стадиона. Это важно для морального состояния .

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Я очень счастлив быть частью этого великого клуба, наслаждаюсь временем здесь. Хочу остаться в Ливерпуле до конца карьеры", – сказал Мане в интервью изданию Tv2.no.

Напомним, Мане перешел к мерсисайдцам в 2016 году. До этого он выступал за Саугтгемптон (2014–2016 гг.) и Зальцбург (2012–2014 гг.). А начал свою футбольную карьеру Садьйо во французском клубе Мец в 2010 году.

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