Тоттенхем – Ліверпуль: статистика протистоянь фіналістів Ліги чемпіонів 2018/19

Тоттенхем та Ліверпуль зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" зібрав статистику особистих зустрічей фіналістів найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Матч Тоттенхем – Ліверпуль розпочнеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Ліверпуль побореться за свій шостий Кубок чемпіонів. Мерсисайдці грали у фіналі 8 разів, 5 із яких виграли. Останній тріумф "червоних" у ЛЧ датований 2005-м роком – той самий легендарний фінал у Стамбулі. Минулого року команда Клоппа знову грала у вирішальному матчі турніру, який проходив у Києві, але поступилась Реалу з рахунком 1:3.

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Що стосується Тоттенхема, то лондонці вперше у своїй історії зіграють у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи – досі рекордним досягненням "шпор" був півфінал у сезоні 1961/62.

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Обидві команди запам'ятались яскравими камбеками у півфіналах – Ліверпуль після поразки 0:3 на Камп Ноу вдома розбив Барселону з рахунком 4:0. Що стосується Тоттенхема, то команда Почеттіно поступилась вдома Аяксу 0:1, а на виїзді "горіла" 0:2. Втім, 3 голи Лукаса Моури перевернули хід гри з ніг на голову і до фіналу вийшов саме Тоттенхем.

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Тоттенхем та Ліверпуль провели між собою 170 матчів у рамках всіх турнірів. Суттєва перевага у "червоних" – 79 перемог проти 48 у лондонців. Ще 43 поєдинки завершились унічию. Різниця м'ячів – 266:195 на користь Ліверпуля, інформує офіційний сайт УЄФА.

А от у єврокубках команди з'ясовували стосунки лише одного разу – у півфіналі Кубка УЄФА 1972/73. Тоді Ліверпуль виграв вдома 1:0, а на виїзді поступився 1:2. Цікаво, що саме мерсисайдці у підсумку і стали переможцем турніру.

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Також одного разу суперники з'ясовували сильнішого у фіналі – щоправда, це був вирішальний поєдинок Кубка англійської ліги-1982. Вольову перемогу здобув Ліверпуль – 3:1.

В сезоні 2018/19 Тоттенхем та Ліверпуль двічі зустрічались у рамках АПЛ. Обидва матчі завершились перемогою команди Юргена Клоппа з однаковим рахунком 2:1.

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Найрезультативніша гра фіналістів ЛЧ 2018/19 завершилась з рахунком 7:2 – такий результат був зафіксований одразу двічі. Ліверпуль переміг у 1914 році, а "шпори" – у 1963-му. Найбільша перемога "червоних" (7:0) була зафіксована у 1978 році. Для Тоттенхема у протистояннях з Ліверпулем найбільш переконливою стала вже згадувана вікторія 7:2.

Нагадаємо, на шляху до фіналу ЛЧ 2018/19 Ліверпуль у плей-офф пройшов Баварію, Порту і Барселону, а Тоттенхем здолав Борусію Д, Манчестер Сіті та Аякс. В груповому турнірі мерсисайдці грали з Наполі, ПСЖ та Црвеною Звездою, а лондонці протистояли Барселоні, Інтеру та ПСВ.

До слова, обидві команди кваліфікувались у Лігу чемпіонів на наступний сезон через чемпіонат Англії. Ліверпуль фінішував другим, Тоттенхем – четвертим.