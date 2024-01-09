31-річний Мане провів секретну церемонію по одруженню з 18-річною Аїшею Тамбе, інформує Sports Brief. Повідомляється, що екс-гравець Ліверпуля хотів собі в дружини дівчину, яка "багато молиться і уникає соціальних мереж". Згідно з джерелом, пара одружилася 7 січня в Дакарі. На заході були присутні сім'я Мане, його друзі та колеги-футболісти.

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Аїша давно була закохана в 31-річного футболіста, ще з підліткового віку, хоча точно невідомо, як довго вони зустрічаються. Мане вперше звернув увагу на Аїшу, коли їй було 16 років. Згідно з місцевим законодавством, молоді люди можуть одружуватися саме з цього віку. Останні два роки Мане оплачував Аїші рахунки, поки вона навчалася в школі.

Подружжя сповідує одну й ту саму релігію – іслам. Раніше партнери Садьйо по Ліверпулю постійно запитували Мане про те, коли він одружиться. В інтерв'ю Tribune форвард якось заявив, що одружиться на дівчині, якої немає в соціальних мережах.