Мане став найкращим гравцем місяця в АПЛ

Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане визнаний найкращим гравцем листопада в англійській Прем'єр-лізі.

Сенегалець отримав приз гравцю місяця в АПЛ, повідомляє офіційний сайт ліги.

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Мане в листопаді провів 4 матчі в англійській першості та забив 3 голи. Зокрема, вінгер забивав Астон Віллі, Манчестер Сіті та Крістал Пелас. У голосуванні він випередив Деле Аллі, Рауля Хіменеса, Ліса Муссе, Сона Хина Міна, Чаглара Союнчю та переможця жовтня Джеймі Варді.

Загалом у нинішньому сезоні Садьйо Мане провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.