Мане пригадав, як міг опинитися в Манчестер Юнайтед – ситуацію змінив один дзвінок

Вінгер англійського Ліверпуля Садьйо Мане напередодні фіналу Ліги чемпіонів зізнався, що замість "червоних" міг опинитися у таборі Манчестер Юнайтед.

"Я справді був дуже близький, навіть мав зустріч. Я розмовляв із тодішнім головним тренером Луї ван Галом.

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Я мав конкретну пропозицію, та того ж тижня зателефонував Клопп. Подумав, Ліверпуль – клуб, що підходить мені, тут підходящий тренер, тому вирішив, що краще перейти в Ліверпуль. Коли грав за Саутгемптон, то постійно їм забивав. Мабуть, Клопп подумав, що варто купити того, хто постійно їх громить", – розповів Мане в інтерв'ю Mirror.

Відзначимо, що сенегалець перебрався на Енфілд влітку 2016 року за 34 млн фунтів. У нинішньому сезоні в його активі 49 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 26 м'ячів.

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