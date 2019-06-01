Мане вспомнил, как мог оказаться в Манчестер Юнайтед – ситуацию изменил один звонок

Вингер английского Ливерпуля Садио Мане накануне финала Лиги чемпионов признался, что вместо рядов "красных" мог оказаться в лагере Манчестер Юнайтед.

"Я был очень близок, даже имел встречу. Я разговаривал с тогдашним главным тренером Луи ван Галом.

Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19 (LIVE)

У меня было конкретное предложение, но на той же неделе позвонил Клопп. Подумал, Ливерпуль – подходящий мне клуб, здесь подходящий тренер, поэтому решил, что лучше перейти в Ливерпуль. Когда играл за Саутгемптон, то постоянно им забивал. Пожалуй, Клопп подумал, что стоит купить того, кто постоянно их громит", – рассказал Мане в интервью Mirror.

Отметим, что сенегалец перебрался на Энфилд летом 2016 года за 34 млн фунтов. В нынешнем сезоне в его активе 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 26 мячей.

Імпресіоніст школи Клоппа, або Тіньовий лідер Мерсисайду, який повинен стати героєм мадридського фіналу Ліги чемпіонів