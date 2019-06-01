Тоттенхем – Ліверпуль: все найцікавіше в день фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 (LIVE)

Тоттенхем та Ліверпуль сьогодні, 1 червня, визначать переможця Ліги чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" слідкує за найцікавішими подіями у день фіналу найпрестижнішого європейського клубного турніру.

Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Ліверпуль, стартує о 22:00 за київським часом. Фінал Ліги чемпіонів 2018/19 пройде на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді.

"Футбол 24" розпочинає вести оперативний дайджест новин зі столиці Іспанії та буде оновлювати його протягом дня. Слідкуйте за найцікавішими подіями навколо вирішального матчу сезону разом з нами!

Тоттенхем – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів

13:20. Тим часом у Мадриді проходить фестиваль чемпіонів, участь у якому беруть відомі в минулому футболісти. Впізнаєте цього пана?

13:15. Поліція заарештувала одну особу за спробу продати квитки на матч на 8400 євро. До слова, деякі фанати Ліверпуля заради заповітних перепусток готові на все. Один з уболівальників пропонує в обмін на квитки... власну дружину і 300 євро зверху. При цьому ще й описує її принади.

12:50. Британські фанати скаржаться на неймовірно високі ціни на житло в Мадриді у переддень фіналу. За їхніми словами, кімната з надувним матрацом коштує близько тисячі (!!!) євро.

12:45. Шотландський Селтік, за який виступає Мар'ян Швед, побажав успіху своїм колишнім гравцям у сьогоднішньому фіналі Ліги чемпіонів. Таких одразу троє – ван Дейк та Робертсон у складі Ліверпуля та Ваньяма у Тоттенхема.

12:30. Справжньою окрасою вулиць Мадрида став Юрген Клопп, точніше його двійник. Чоловік, як дві краплі води схожий на тренера Ліверпуля, просто розірвав уболівальників та отримав свої хвилини слави. Фанати мерсисайдців, до слова, вже активно тренують голосові зв'язки на вулицях міста.

Іспанська поліція серйозно готується до матчу. Ось так сьогодні вранці виглядала територія навколо Ванда Метрополітано, де увечері пройде матч. Порядок охоронятимуть майже 5 тисяч поліцейських.

Madrid se blinda para la final de la Champions #UCLfinal pic.twitter.com/iW82gGWHlg — MARCA (@marca) 31 травня 2019 р.

11:30. Очікується, що у столицю Іспанії в день гри прибудуть близько 100 тисяч фанатів з Англії. За попередньою інформацією, у період фіналу мадридський аеропорт прийме більше 7 тисяч рейсів.

Прихильники Ліверпуля та Тоттенхема вже заполонили вулиці Мадрида. Звісно, далеко не всі вболівальники зможуть потрапити на стадіон – більшість із них не має квитків на поєдинок.

УЄФА закликав не купувати квитки з рук, оскільки на чорному ринку зафіксовані масові підробки перепусток на гру. Поліція вже заарештувала кількох осіб, підозрюваних у причетності до підробки квитків.

Що стосується команд, то великих проблем зі складом обидва наставники не мають – всі ключові виконавці як Ліверпуля, так і Тоттенхема готуються до матчу.