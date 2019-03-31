Мане: Під час матчів Манчестер Сіті я нервую більше, ніж коли граю за Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Садьйо Мане зізнався, що постійно очікує на втрату очок Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії.

"Якщо бути чесним, я думаю, що було б помилкою, якщо ми дозволимо результатам конкурентів вплинути на нас. Ми зосереджені на собі більше, а також озираємося на Манчестер Сіті. Я думаю, що це – нормально.

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Коли я дивлюся ігри "містян", я нервую більше, ніж коли граю за Ліверпуль, тому що хочу, щоб вони програли. Я впевнений, що не тільки я, а й усі інші гравці, навіть тренер. Він може сказати: "Ні, ні". Однак я впевнений, що він теж хоче, щоб вони втратили очки", – цитує Мане Sky Sports.

Зауважимо, що Ліверпуль наразі відстає від Манчестер Сіті в чемпіонській гонитві АПЛ всього на 1 очко. Сьогодні "червоні" проведуть матч 32-го туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема.

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