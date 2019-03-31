Мане: Во время матчей Манчестер Сити я нервничаю больше, чем когда играю за Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане признался, что постоянно ожидает потери очков Манчестер Сити в чемпионате Англии.

"Если быть честным, я думаю, что было бы ошибкой, если мы позволим результатам конкурентов повлиять на нас. Мы сосредоточены на себе больше, а также оглядываемся на Манчестер Сити. Я думаю, что это – нормально.

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Когда я смотрю игры "горожан", я нервничаю больше, чем когда играю за Ливерпуль, потому что хочу, чтобы они проиграли. Я уверен, что не только я, но и все другие игроки тоже, даже тренер. Он может сказать: "Нет, нет". Однако я уверен, что он тоже хочет, чтобы они потеряли очки", – цитирует Мане Sky Sports.

Заметим, что Ливерпуль пока отстает от Манчестер Сити в чемпионской гонке АПЛ всего на 1 очко. Сегодня "красные" проведут матч 32-го тура чемпионата Англии против Тоттенхэма.

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