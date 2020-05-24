Мандзюк увійшов у тренерський штаб Колоса

Екс-захисник збірної України Віталій Мандзюк став фітнес-тренером команди з Ковалівки.

"Уже працюю. Домовленість є. Приїжджаю, відповідаю за розминку, фітнес-моменти. Вже працюю безпосередньо з футболістами.

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Була велика перерва через карантин, у будь-якому випадку команди не будуть у найкращій формі. Але вони через матчі повернуть свої кондиції. Команда 6 червня буде виглядати вже по-іншому", – сказав Мандзюк у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 34-річний екс-капітан Дніпра виступає за національну збірну серед ветеранів, а також допомагає підтримувати форму чинним футболістам – з ним займалися, зокрема, Микола Шапаренко, Денис Попов, Микита Бурда та інші.

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