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Мандзюк вошел в тренерский штаб Колоса

18:27 46 Читати українською
Мандзюк вошел в тренерский штаб Колоса
Виталий Мандзюк / Фото из открытых источников

Экс-защитник сборной Украины Виталий Мандзюк стал фитнес-тренером команды из Ковалёвки.

"Уже работаю. Договоренность есть. Приезжаю, отвечаю за разминку, фитнес-моменты. Уже работаю непосредственно с футболистами.

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Был большой перерыв из-за карантина, в любом случае команды будут не в лучшей форме. Но они через матчи вернут свои кондиции. Команда 6 июня будет выглядеть уже по-другому", – сказал Мандзюк в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, 34-летний экс-капитан Днепра выступает за национальную сборную среди ветеранов, а также помогает поддерживать форму действующим футболистам – с ним занимались, в частности, Николай Шапаренко, Денис Попов, Никита Бурда и другие.

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