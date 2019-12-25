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Манджукіч заробить солідну суму в Катарі

10:48 597 Читать на русском
Манджукіч заробить солідну суму в Катарі
Маріо Манджукіч / Sky Sports

Форвард Аль-Духайля Маріо Манджукіч непогано заробить в катарському чемпіонаті.

Хорватський форвард Маріо Манджукіч заробить 12 млн євро за півтора року в Аль-Духайлі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Манджукіч офіційно покинув Ювентус і підписав контракт з катарським клубом

Нагадаємо, нападник вчора приєднався до катарського клубу. Зазначається, що трансфер Манджукіча обійшовся у 7 млн євро. Додамо, що за Аль-Духайль виступає й інший екс-одноклубник Маріо – Мехді Бенатія.

До слова, хорват жодного разу не з'явився на полі у складі Ювентуса в поточному сезоні. Нагадаємо, Маріо перейшов до Ювентуса з Атлетіко у 2015 році і з тих пір провів 162 матчі за туринців, забивши 44 голи і віддавши 24 асисти.

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Теги
Трансфери Світ Аль-Духайль Аль-Духайль Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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