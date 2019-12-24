Керівництво Ювентуса незадоволене роботою Саррі – відоме ім'я потенційного наступника

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не вражає босів "Старої синьйори" роботою на чолі клубу.

Керівництво Ювентуса почало сумніватись у правильності призначення Мауріціо Саррі на посаду наставника туринського клубу, повідомляє Calciomercato.

Несподіваний тріумф "орлів" в Суперкубку Італії у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 1:3

Зазначається, що боси "Старої синьйори" вражені роботою Сімоне Індзагі на чолі Лаціо, а тому розглядають фахівця підходящим варіантом для туринців.

Нагадаємо, саме Лаціо з Індзагі на чолі виграв Суперкубок Італії (3:1), обігравши Ювентус. Окрім того, римляни спромоглись перемогти "Стару синьйору" і в матчі 15-го туру Серії А з таким самим рахунком.

Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії