toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КИЇВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НАЗАРІЙ РУСИН

Керівництво Ювентуса незадоволене роботою Саррі – відоме ім'я потенційного наступника

18:30 835 Читать на русском
Керівництво Ювентуса незадоволене роботою Саррі – відоме ім'я потенційного наступника
Мауріціо Саррі / фото з відкритих джерел

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не вражає босів "Старої синьйори" роботою на чолі клубу.

Суперкубок Італії
Ювентус
1
1 : 3
3
Лаціо
18:45 22:12:2019
завершено
45+1’ Пауло Дибала
90+4’ Родріго Бентанкур
 
Луїс Альберто 17’
Сенад Луліч 73’
Даніло Катальді 90+4’
17’ Луїс Альберто
45+1’ Пауло Дибала
73’ Сенад Луліч
90+4’ Даніло Катальді
90+4’ Родріго Бентанкур

Керівництво Ювентуса почало сумніватись у правильності призначення Мауріціо Саррі на посаду наставника туринського клубу, повідомляє Calciomercato.

Несподіваний тріумф "орлів" в Суперкубку Італії у відеоогляді матчу Ювентус – Лаціо – 1:3

Зазначається, що боси "Старої синьйори" вражені роботою Сімоне Індзагі на чолі Лаціо, а тому розглядають фахівця підходящим варіантом для туринців.

Нагадаємо, саме Лаціо з Індзагі на чолі виграв Суперкубок Італії (3:1), обігравши Ювентус. Окрім того, римляни спромоглись перемогти "Стару синьйору" і в матчі 15-го туру Серії А з таким самим рахунком.

Лаціо у напруженому поєдинку переграв Ювентус та став володарем Суперкубка Італії

blog_ava
Динамо офіційно віддало в оренду двох гравців
15:08
5611
Теги
Ювентус Ювентус Лаціо Лаціо Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Ювентус - Лаціо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
40
хв
Астон Вілла
17:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук