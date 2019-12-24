Керівництво Ювентуса незадоволене роботою Саррі – відоме ім'я потенційного наступника

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі не вражає босів "Старої синьйори" роботою на чолі клубу.
Керівництво Ювентуса почало сумніватись у правильності призначення Мауріціо Саррі на посаду наставника туринського клубу, повідомляє Calciomercato.
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Зазначається, що боси "Старої синьйори" вражені роботою Сімоне Індзагі на чолі Лаціо, а тому розглядають фахівця підходящим варіантом для туринців.
Нагадаємо, саме Лаціо з Індзагі на чолі виграв Суперкубок Італії (3:1), обігравши Ювентус. Окрім того, римляни спромоглись перемогти "Стару синьйору" і в матчі 15-го туру Серії А з таким самим рахунком.
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