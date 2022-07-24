Нем приєднався до Ароки цієї зими, підписавши контракт на 1,5 року. Втім, португальський клуб ухвалив рішення достроково припинити співпрацю з 30-річним вінгером, інформує O Jogo.

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Бразильцю не вдалось переконати головного тренера, тому він лише 4 рази потрапляв у заявку й пробув на полі одну хвилину. Виправдати очікувань він не зумів, як і в попередніх 3 клубах.

За Шахтар Веллінгтон виступав протягом 2013-2020 років, але провів тільки 75 поєдинків. Попрощавшись з "гірниками", вінгер перебував 7 місяців без роботи, після чого були неуспішні й нетривалі періоди гри за бразильські Крузейро та Форталезу.

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