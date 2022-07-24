Нем присоединился к Ароке этой зимой, подписав контракт на 1,5 года. Но португальский клуб принял решение досрочно прекратить сотрудничество с 30-летним вингером, сообщает O Jogo .

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Бразильцу не удалось убедить главного тренера, поэтому он всего 4 раза попадал в заявку и пробыл на поле одну минуту. Оправдать ожидания не удалось, как и в предыдущих 3 клубах.

За Шахтер Веллингтон выступал в течение 2013-2020 годов, но провел всего 75 поединков. Простившись с "горняками", вингер находился 7 месяцев без работы, после чего имел неуспешные и непродолжительные периоды игры за бразильские Крузейро и Форталезу.

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