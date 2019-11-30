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Манчіні: Суперники трохи бояться Італію після хорошого відбіркового циклу

21:57 10 Читать на русском
Манчіні: Суперники трохи бояться Італію після хорошого відбіркового циклу
Роберто Манчіні / SKY

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував результати жеребкування Євро-2020, за підсумками якого "скуадра адзурра" потрапила до групи А з командами Уельсу, Туреччини та Швейцарії.

"Мені подобаються жеребкування, люблю пов'язані з ними емоції. У фінальній частині немає слабких суперників. Вважаю, що у нас дуже рівна група. Радий, якщо інші команди трохи більше бояться нас після хорошого відбіркового циклу, але ми розуміємо, що потрібно продовжувати старанно працювати.

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У нас невелика перевага – ми граємо у себе вдома. Можливо, хтось назве нас фаворитами, але ми повинні підтверджувати свій статус на полі, як і завжди. В Уельсу хороші гравці, багато хто з них грає в англійській Прем'єр-лізі. Це солідна команда, яку нелегко обігравати", – цитує Манчіні офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що збірна Італії зіграє у матчі-відкриття Євро-2020. 12-го червня на Стадіо Олімпіко "скуадра адзурра" зійдеться з Туреччиною.

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