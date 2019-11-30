Євро-2020: Шевченко прокоментував результати жеребкування та оцінив шанси України на вихід з групи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про результати жеребкування Євро-2020.

"Простих команд не буває. Ми прекрасно розуміємо, що у нас дуже складна перша гра – зі збірною Нідерландів. Це дуже хороша команда, у якої є потенціал і дуже сильні гравці, відмінний тренер. Ми граємо на виїзді, тому буде важка гра.

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Австрія – теж непростий суперник. Вже потім дізнаємося останню команду в нашій групі. Я вважаю, що в України є хороші шанси вийти з цієї групи. Все буде залежати, в якому стані наші гравці підійдуть до початку чемпіонату Європи. Найголовніше – щоб не було травм.

Те, що жереб дав нам, до цього ми і будемо готуватися. Звичайно, хотілося б не починати з нідерландцями, адже це одна з найсильніших команд, я вважаю. Але саме такий жереб випав, значить, будемо грати", – поділився Шевченко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги Націй).

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