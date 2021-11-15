ЧС-2022, кваліфікація, 10-й тур

Група C

Швейцарія – Болгарія – 4:0

Голи: Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1

Група I

Албанія – Андорра – 1:0

Гол: Чекічі, 74 (пенальті)

Польща – Угорщина – 1:2

Голи: Свідерскі, 62 – Шафер, 37, Газдаг, 80

Сан-Маріно – Англія – 0:10

Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (автогол), Кейн, 27 (пенальті), 32, 39 (пенальті), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80

Вилучення: Россі, 68 (СМ, друга жовта картка)

Італія розписала сенсаційну нічию з Північною Ірландією, втративши пряму путівку на Мундіаль

Швейцарці повністю контролювали хід гри проти Болгарії, але в першому таймі не забили. Зате на старті другої половини альпійців прорвало. На 48-й хвилині Ноа Окафор головою замкнув навіс Шакірі з лівого флангу. Далі Рубен Варгас потужно й влучно пробив під перекладину з меж штрафного. Нарешті на 72-й Седрік Іттен зіграв на випередження після флангової подачі й головою пробив Караджова. А в доданий арбітром час Ремо Фройлер повторив трюк партнера. Ця перемога дозволила збірній Швейцарії обійти чемпіонів Європи італійців у боротьбі за прямий вихід на Кубок світу.

У Варшаві угорці забили перед перервою завдяки стандарту, коли Андраш Шафер головою з кількох метрів пробив Щенсни. "Кадра" відігралася на 62-й хвилині. Це Кароль Свідерскі на другому поверсі виграв підбирання після невдалого виконання кутового. Та останнє слово було за Угорщиною. На 80-й Даніель Газдаг з лінії штрафного зняв павутину з дев'ятки воріт поляків. Тим не менше, збірна Польщі зіграє в плей-офф кваліфікації.

Англійці взялися до побиття санмарінців у дебюті зустрічі. Уже на 6-й хвилині Харрі Магвайр влучно пробив головою після подачі кутового Фоденом. Далі "Трьом левам" допоміг оборонець господарів Філіппо Фаббрі, зрізавши м'яч у власні ворота після чи то прострілу, чи то удару Саки. У середині тайму підключився до гри Харрі Кейн. За 15 хвилин лідер Тоттенхема зумів оформити покер. Він реалізував пенальті, лівою замкнув передачу Сміта-Роу, знову забив із одинадцятиметрового та нарешті поклав правою у нижній кут із меж штрафного.

По перерві Еміль Сміт-Роу забив дебютний м'яч у футболці збірної після передачі п'ятою від Абрахама. Далі Тайрон Мінгс ударом головою перетворив навіс Александер-Арнольда зі штрафного в гол. Потім відзначився Таммі Абрахам. Завершив же знущання над карликовою збірною Букайо Сака, встановши остаточний рахунок матчу на 80-й хвилині. Ще одним героєм англійців став Трент Александер-Арнольд, який оформив 3 асисти. Команда Гарета Саутгейта впевнено вийшла на Мундіаль.

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