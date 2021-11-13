"Коли Джорджо не страждає від травм, складно собі уявити, що він сидітиме на лавці. Він, як і раніше, лідер як на полі, так і за його межами. Це саме стосується збірної Італії. Він комфортно почувається у цій ролі.

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Зрозуміло, що рано чи пізно настане день, коли потрібно буде завершувати кар'єру, але ми сподіваємось, що цей день буде якомога пізніше. Але все залежатиме від К'єлліні: він хоче грати якнайбільше, збирається поїхати на ЧС-2022 до Катару. Він поставив собі таку мету.

Проблеми із травмами? Таке відбувається з будь-яким футболістом", – наводить слова Ліппі Calciomercato.

Варто відзначити, що Джорджіо не їздив зі збірною Італії на ЧС-2006, де "Скуадра Адзурра" здобувала своє останнє золото на Мундіалі.

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