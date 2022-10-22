"Ми повинні приймати поразки, навіть якщо вони такі жорсткі, і починати все знову. Під час відбору ми постійно йшли попереду Швейцарії, домінували у матчі у Базелі. Друга зустріч із ними у Римі була трохи складнішою, але ми не забили пенальті на 89-й хвилині…

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У грі з Північною Македонією ми пропустили лише на 94-й хвилині, вийшли у плей-офф, не програвши жодного разу. Бажання тренувати є завжди. Чи думав я про звільнення? Коли справи йдуть погано, ясно, що відповідальність лежить на тренері, тож так, я думав про це", – розповів Манчіні у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, після перемоги на Євро-2020 Італія примудрилась не вийти на ЧС-2022 – "Скуадра адзурра" програла Північній Македонії, пропустивши вирішальний гол в компенсований час.

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