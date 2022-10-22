"Мы должны принимать поражения, даже если они так жестки, и начинать все снова. Во время отбора мы постоянно шли впереди Швейцарии, доминировали в матче в Базеле. Вторая встреча с ними в Риме была немного сложнее, но мы не забили пенальти на 89-й минуте…

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В игре с Северной Македонией мы пропустили всего на 94-й минуте, вышли в плей-офф, не проиграв ни разу. Желание тренировать есть всегда. Думал ли я об уходе? Когда дела идут плохо, ясно, что ответственность лежит на тренере, так что я думал об этом", – рассказал Манчини в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, после победы на Евро-2020 Италия умудрилась не выйти на ЧМ-2022 – "Скуадра адзурра" проиграла Северной Македонии, пропустив решающий гол в компенсированное время.

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