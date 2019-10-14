Манчіні готовий викликати Буффона і Де Россі в збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував можливість повернення легенд команди – Джанлуїджі Буффона і Даніеле Де Россі.

"Вони – два останні чемпіони світу 2006 року, які й досі грають, тому я хотів би ще раз викликати їх. Для Джіджі ми намагались організувати прощальний матч у спарингу проти збірної Нідерландів.

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А Даніеле можна було викликати навіть в цих матчах відбору, але він отримав травму. Звичайно, ми також випробуємо молодих футболістів, таких як Кастровіллі, Тоналі і Ді Лоренцо, тому що ми хочемо, щоб вони дебютували, є й інші. Але ми повинні добре закінчити свій виступ в групі", – наводить слова Манчіні FOX Sports.

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Нагадаємо, що Італія вже забезпечила собі вихід на Євро-2020, тому тренер може дозволити собі певні експерименти зі складом у матчах, що залишилися.